District m reçoit 12 millions

District m, spécialisée en technologies publicitaires, a annoncé un investissement de 12 millions. Ce deuxième tour de financement comprend une première participation de 9 millions fournie par Investissement Québec, ainsi qu’un nouvel investissement de 3 millions du Fonds de solidarité FTQ, partenaire financier de District m depuis 2016. Ce nouveau tour de financement fait grimper à 20 millions de dollars le montant total dont a profité District m en deux ans et demi. L’entreprise montréalaise se définit comme étant un « ad exchange » (plateforme d'échanges publicitaires) qui crée « un marché ouvert et transparent connectant éditeurs et annonceurs et maximisant la demande publicitaire numérique ».