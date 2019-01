Apple réduit son effectif dans l’automobile

San Francisco — Apple réduit la taille de son effectif affecté à la technologie des véhicules automobiles autonomes, alors que la société se réorganise pour s’ajuster à un affaiblissement de ses ventes de téléphones iPhone, son produit le plus rentable. La société a reconnu les réductions d’effectif dans une déclaration jeudi, sans préciser le nombre d’emplois touchés. Le réseau CNBC a rapporté que plus de 200 employés avaient été licenciés de la division, connue en interne sous le nom de « Projet Titan ». Apple a pris du retard par rapport à de nombreuses autres entreprises de technologie et constructeurs automobiles qui tentent de rattraper le leader de ce secteur encore naissant, Waymo, une entreprise essaimée de Google qui a commencé ses travaux il y a dix ans.