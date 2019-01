Grève chez Loto-Québec

Loto-Québec sera frappée à compter de jeudi soir par une autre grève de ses employés membres du Syndicat de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Une grève de neuf jours avait été déclenchée le 29 novembre dernier. Par voie de communiqué, le SPGQ précise que les quelque 450 syndiqués seront en grève de soirs et de fins de semaine pour une durée illimitée dès 18 h. Les professionnels de Loto-Québec sont sans convention collective depuis décembre 2014. Le SPGQ affirme que les négociations avec l’employeur s’enfoncent dans l’impasse et que la société d’État négocie de mauvaise foi et demande à son personnel des concessions supplémentaires absentes de la table de négociations jusqu’à maintenant.