Taxation du numérique en 2020?

Davos — Angel Gurria espère poser dès cette année les bases d’un accord sur la taxation internationale des géants du numérique, qui pourrait ainsi entrer en vigueur dès 2020, a-t-il affirmé à l’AFP. « C’est possible », a assuré le secrétaire général de l’Organisation pour le développement et la coopération économiques (OCDE), alors que ce projet de taxation semblait enlisé, les pays membres n’étant pas parvenus à se mettre d’accord il y a un an sur un texte à présenter au G20. Jusqu’à présent, Américains et Européens n’étaient pas parvenus à s’entendre. Face aux difficultés de trouver un accord au sein de l’OCDE et même de l’UE, des pays comme la France, le Royaume-Uni ou l’Espagne ont annoncé leur intention de taxer unilatéralement les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) dès cette année.