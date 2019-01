Téo Taxi: mutisme chez l’entreprise et ses actionnaires

L’entreprise qui exploite Téo Taxi, Taxelco, ne souhaite pas commenter les informations concernant ses finances publiées jeudi matin, pas plus que le Fonds FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec, deux actionnaires de la société.

« Taxelco tient à informer les médias qu’elle ne commentera pas les rumeurs et les spéculations en cours », a indiqué dans une déclaration écrite la porte-parole de la société, Jessica Théroux. « Une annonce sera faite en temps opportun. D’ici là, nous ne ferons aucun autre commentaire. »

Selon un article de La Presse+, Taxelco, fondée par l’homme d’affaires Alexandre Taillefer il y a quelques années, se dirigerait vers une restructuration financière qui inclurait le recours aux tribunaux afin de se protéger des créanciers.

Selon le registre des entreprises, l’actionnaire majoritaire de Taxelco est Fonds XPNDCroissance. La Caisse de dépôt y figure comme deuxième actionnaire, suivie du Fonds de solidarité FTQ. M. Taillefer n’est plus au conseil d’administration, indique le registre.

Environ 400 employés de Téo Taxi sont syndiqués auprès des Teamsters depuis l’automne. Il serait difficile de faire des commentaires à ce stade-ci en raison du manque d’informations, a indiqué au Devoir un porte-parole syndical.

En février 2018, au moment d’une nouvelle ronde de financement, divers investisseurs ont décidé d’injecter 17 millions dans Taxelco. Il était alors question de la Caisse, du Fonds FTQ, de Fondaction et du fonds XPND Capital. L’argent devait servir à acheter des véhicules et à embaucher davantage de personnel.