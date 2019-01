Hausse record d’affluence au port de Montréal

L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne continue de stimuler le transport de conteneurs, ce qui a permis à l’Administration portuaire de Montréal (APM) d’afficher pour 2018 une cinquième année de volumes records d’affilée. Le nombre de conteneurs manutentionnés a bondi de 9 % l’an dernier, pour atteindre l’équivalent de 1,6 million de conteneurs de 20 pieds, a précisé mercredi l’APM. L’autorité a attribué une grande partie de l’augmentation du trafic de conteneurs à l’Accord économique et commercial global signé par le Canada et l’Union européenne, en vigueur depuis septembre 2017. Au cours des sept premiers mois de l’année, les importations de conteneurs ont augmenté plus rapidement que les exportations, l’essentiel du trafic provenant d’Europe.