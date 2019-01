Les ventes au détail baissent

Ottawa — Les ventes au détail ont baissé de 0,9 % en novembre pour s’établir à 50,4 milliards, a annoncé mercredi Statistique Canada. Des ventes plus faibles ont été enregistrées par les stations-service et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. Les ventes des magasins de marchandises diverses ont augmenté de 1,7 %, et celles des magasins de cannabis de 26,2 %. Les ventes ont diminué dans 6 des 11 sous-secteurs, lesquels représentent 75 % du commerce de détail. Les ventes au Québec (-1,5 %) ont reculé pour la troisième fois en quatre mois. D’une année à l’autre, le commerce au détail électronique a augmenté de 20,1 %, alors que le total des ventes au détail a progressé de 1,1 %.