Restaurant Brands annonce des changements

Toronto — Restaurant Brands International a annoncé mercredi des changements au sein de son équipe de direction, ainsi qu’une augmentation de son dividende. La société mère de Tim Hortons, Burger King et Popeyes Louisiana Kitchen, a indiqué qu’elle verserait un dividende trimestriel de 50 ¢ par action, en hausse par rapport à celui de 45 ¢ versé récemment. RBI a également indiqué que Jose Cil, qui était le président de Burger King, avait été promu au poste de chef de la direction de la société mère. Daniel Schwartz, qui était chef de la direction de RBI, deviendra président exécutif et coprésident du conseil d’administration. RBI a également indiqué que les ventes du quatrième trimestre des cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an étaient en hausse de 1,9 %.