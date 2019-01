Des accusations de Résolu contre Greenpeace rejetées

Produits forestiers Résolu a vu la plus grande partie de sa poursuite contre des groupes de protection de l’environnement être rejetée par un juge californien. Dans sa poursuite contre Greenpeace, Stand.earth et plusieurs personnes, la société montréalaise affirme que les écologistes l’ont diffamée en affirmant, entre autres choses, que certaines de ses activités de coupe avaient lieu dans une région du Québec où ce n’était pas le cas. Résolu a également porté des accusations de manoeuvres frauduleuses contre les groupes. Mais le juge a rejeté la plupart de ces accusations et a conclu que la poursuite visait à faire taire les critiques des actions de l’entreprise. Les accusations relatives à la région de coupe ont été maintenues. Résolu a intenté un procès similaire en Ontario contre Greenpeace Canada.