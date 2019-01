Un retraité toutes les huit minutes

D’ici 2025, un Québécois prendra sa retraite toutes les huit minutes, indique Retraite Québec. L’institution qui administre notamment le Régime des rentes du Québec profite de la traditionnelle période des REER, au début de l’année, pour lancer une campagne sur la planification de la retraite. La campagne publicitaire a commencé lundi et elle durera jusqu’au 24 février. Ainsi, selon les projections, toutes les huit minutes, le Québec comptera un retraité de plus d’ici 2025. Ce sont donc 850 000 travailleurs qui prendront leur retraite d’ici les sept prochaines années. Retraite Québec veut inciter les travailleurs à mieux planifier leur retraite et, pour ce faire, a mis à leur disposition des outils pour leur permettre de calculer leurs besoins sur leur site Web.