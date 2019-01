Le Fonds FTQ suspend les souscriptions forfaitaires

À compter du 22 janvier, et ce jusqu’à la fin de l’exercice financier se terminant le 31 mai 2019, le Fonds de solidarité FTQ n’acceptera plus les souscriptions forfaitaires (ou par versement ponctuel). Les épargnants qui y souscrivent par retenue sur le salaire ou prélèvement bancaire automatique ne sont pas touchés par cet arrêt. Le 4 janvier, en dévoilant ses résultats financiers, le Fonds a rappelé que la limite à son émission de nouvelles actions cette année était de 875 millions, contre 833 millions l’an dernier. La société ajoutait s’attendre à ce qu’elle soit atteinte plus vite que l’an dernier, soit avant le 15 février.