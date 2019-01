Le tourisme international en forte hausse

Photo: Mohamed El-Shahed Agence France-Presse

Madrid — Le nombre de touristes internationaux dans le monde a poursuivi sa forte croissance en 2018 avec une progression de 6 % à 1,4 milliard de personnes, selon une estimation de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) publiée lundi. Cette hausse a notamment été tirée par les touristes se rendant en Europe méridionale (+7 %), a détaillé l’organisme des Nations unies basé à Madrid. Globalement, le nombre de touristes venus en Europe a, lui, progressé de 6 % à 713 millions de personnes l’an dernier. Le Moyen-Orient, qui a poursuivi son redressement, a été également l’une des destinations ayant tiré la croissance (+10 % à 64 millions de touristes). Tout comme l’Afrique, qui a enregistré une hausse de 7 % à 67 millions de touristes. La Turquie, l’Arabie saoudite et l’Égypte ont enregistré des progressions très nettes du nombre de visiteurs, selon les données encore partielles dont dispose l’OMT. L’Asie-Pacifique a, elle, reçu 343 millions de touristes (+6 %) et le continent américain 217 millions (+3 %). La France, première destination mondiale en 2017, et les États-Unis, troisièmes, ont également vu croître le nombre de visiteurs, tandis que l’Espagne, deuxième en 2017, a connu une progression plus timide. La Chine, premier pays d’où proviennent les touristes internationaux, a vu ses recettes croître nettement en tant que destination, après une chute en 2017. En 2019, l’OMT mise sur une croissance de 3 à 4 %.