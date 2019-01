Les Canadiens à 200$ de l’insolvabilité

Calgary — Le nombre de Canadiens qui sont à 200 $ ou moins de l’insolvabilité financière à la fin du mois a grimpé à 46 %, comparativement à 40 % au trimestre précédent, révèle un sondage. Selon l’enquête en ligne réalisée en décembre pour le compte de la société d’insolvabilité MNP, 31 % des Canadiens affirment ne pas gagner suffisamment d’argent pour couvrir leurs factures et leurs dettes. Les résultats indiquent aussi que 51 % des personnes disent ressentir les effets de la croissance des taux d’intérêt, et 45 % devront s’endetter davantage pour payer les frais de subsistance et les dépenses familiales. Ipsos a interrogé 2154 Canadiens. Les experts en méthodologie jugent impossible d’attribuer une marge d’erreur à un sondage réalisé en ligne car la méthode d’échantillonnage est non probabiliste.