L’inflation a accéléré

Ottawa — L’inflation annuelle canadienne a enregistré une accélération inattendue le mois dernier pour s’établir à 2 %, l’augmentation des prix des tarifs aériens et des légumes frais ayant contrebalancé la baisse des prix de l’essence, a indiqué vendredi Statistique Canada. D’une année à l’autre, les prix ont accéléré en décembre, après que l’inflation se fut établie à 1,7 % en novembre, a précisé l’agence dans son plus récent rapport sur l’indice des prix à la consommation. Pour l’ensemble de l’année 2018, le taux annuel d’inflation totale est de 2,3 % en moyenne, contre 1,6 % en 2017. Même si l’inflation d’ensemble a progressé à un rythme plus rapide le mois dernier, la moyenne des trois indicateurs d’inflation de base est restée stable à 1,9 %, ce qui est près de la cible idéale de 2 % de la Banque du Canada. Des experts ont estimé que les chiffres de vendredi sur l’inflation de base signifiaient qu’il n’y avait aucune urgence pour la banque centrale de relever son taux d’intérêt directeur. Au Québec, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1 % d’une année à l’autre, a indiqué l’agence fédérale, après avoir progressé de 0,9 % en novembre. « Parmi les provinces, les prix des légumes frais (+20,7 %) ont augmenté le plus au Québec », a-t-elle précisé.

Avec Le Devoir