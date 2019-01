Le CPQ a 50 ans

Le Conseil du patronat a 50 ans. « Une poignée de chefs d’entreprise et d’associations sectorielles du Québec se réunissaient le 20 janvier 1969 pour jeter les bases du Conseil du patronat du Québec, organisme consacré à créer les meilleures conditions possible favorisant la prospérité des entreprises d’ici et le développement économique de l’ensemble du Québec », peut-on lire dans un communiqué. L’organisation représentant la voix d’une partie des employeurs au Québec a souligné l’événement en dévoilant vendredi une nouvelle signature : « Prospérer ensemble ».