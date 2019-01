Pas pour les locataires

Les propriétaires qui ont bénéficié d’une baisse de taxes scolaires devraient la garder plutôt que d’en faire profiter leurs locataires, estime la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ). La Régie du logement du Québec a dévoilé vendredi les pourcentages applicables pour les augmentations de loyer. Ces pourcentages sont trop faibles, déplore la Corporation, et cette année, ils sont même en deçà de l’inflation. La CORPIQ suggère de modérer l’ajustement de loyer en 2019 des locataires qui paient un juste prix, mais de ne pas accorder cet avantage à ceux dont le loyer est anormalement bas. La Régie a fourni des estimations moyennes d’augmentations : pour un logement non chauffé, 0,5 % ; pour un logement chauffé à l’électricité, 0,4 % ; chauffé au gaz, 0,4 % ; et au mazout, 2,6 %. La CORPIQ juge par ailleurs « ridicule » l’ajustement de loyer qui sera consenti en 2019 à un propriétaire ayant réalisé des travaux majeurs de réparation ou d’amélioration. Elle suggère aux propriétaires pouvant se le permettre de rénover puis de laisser le logement vacant durant un an.