Netflix surpasse les attentes économiques

Le service de diffusion vidéo en continu de Netflix a attiré plus d’abonnés que jamais au cours de la saison des Fêtes, mais la société a indiqué que sa croissance ralentissait aux États-Unis alors qu’elle commence à appliquer une hausse de prix de plus de 10 % sur son plus grand marché.

Les prévisions légèrement décevantes publiées jeudi pour les trois premiers mois de l’année ont éclipsé un rapport généralement solide sur les résultats financiers du dernier trimestre de l’année dernière — une période clé pour Netflix, car les abonnements à ses services sont un cadeau populaire. Netflix a terminé le mois de décembre avec 139,3 millions d’abonnés payants, un résultat légèrement supérieur aux prévisions des analystes, selon les prévisions recueillies par FactSet. De ce nombre, 58,5 millions se trouvaient aux États-Unis, ce qui correspond aux prévisions de Netflix.

La direction a prédit que la société irait chercher 8,9 millions d’abonnés supplémentaires pendant la période de janvier à mars, mais seulement 1,6 million de ceux-ci sont attendus aux États-Unis. Cela représente une baisse importante par rapport à l’augmentation de 2,3 millions d’abonnés américains à la même période l’année dernière.

Ce fléchissement aux États-Unis a soulevé certaines craintes, car Netflix a commencé à augmenter ses prix au pays de 13 à 18 % ce trimestre. L’entreprise veut ainsi financer les coûts croissants de sa programmation alors qu’elle est en concurrence avec Amazon, Hulu, AT&T et Apple pour obtenir des séries et des films exclusifs. Elle avait prévu d’investir 8 milliards dans des contenus originaux en 2018, un milliard de plus qu’en 2017, au prix d’un creusement de sa dette.

Mais les hausses de prix aux États-Unis menacent également de convaincre certains abonnés existants de quitter le service et de dissuader de nouveaux clients potentiels d’y adhérer. Ce phénomène pourrait nuire à la croissance du nombre d’abonnés, un facteur qui, plus que n’importe quel autre, appuie la croissance du cours de l’action de Netflix.

Le service a affiché jeudi un bénéfice de 133,9 millions $US pour son quatrième trimestre. Le profit par action de l’entreprise de Los Gatos, en Californie, s’est chiffré à 30 ¢US. Ce résultat était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ceux-ci visaient en moyenne un profit par action de 24 ¢US, selon les prévisions recueillies pas Zacks Investment Research. Netflix a vu ses revenus s’établir à 4,19 milliards au plus récent trimestre.

Pour le trimestre en cours, qui prendra fin en avril, il dit s’attendre à des revenus d’environ 4,49 milliards $US.

L’action de l’entreprise a grimpé de 32 % depuis le début de l’année, alors que l’indice boursier S&P 500 a progressé de près de 5 %. Le titre de l’entreprise a clôturé jeudi à 353,19 $US sur le Nasdaq, ce qui lui permet d’afficher une croissance de plus de 60 % sur les douze derniers mois.