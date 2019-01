Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

L’ex-ministre libéral Martin Coiteux devient l’économiste en chef de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). L’institution en a fait l’annonce jeudi, annonçant du même coup la nomination de Charles Émond au poste de premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale. Ce dernier succède à Christian Dubé, actuel président du Conseil du trésor au sein du gouvernement Legault. M. Émond, qui travaillait depuis plus de 18 ans pour la Banque Scotia, doit entrer en fonction le 1er février. Martin Coiteux avait annoncé en avril dernier qu’il quittait la vie politique à la fin de son mandat, en octobre. Dans le gouvernement Couillard, il a été président du Conseil du trésor avant de cumuler une double fonction, aux Affaires municipales et à la Sécurité publique.