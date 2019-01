Morgan Stanley hausse ses profits

New York — La banque d’investissement américaine Morgan Stanley a affiché jeudi un bénéfice au quatrième trimestre de 1,53 milliard $US, soit plus du double de celui réalisé à la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action de l’entreprise new-yorkaise a atteint 80 ¢US, en hausse par rapport à 26 ¢US un an plus tôt. Les résultats de l’exercice précédent comprenaient une importante charge liée à la réforme fiscale mise en place aux États-Unis. Après ajustements pour les gains avant impôts et les activités non poursuivies, le bénéfice par action s’est chiffré à 73 ¢US. Ces résultats étaient inférieurs aux attentes des analystes de Wall Street. Ces derniers visaient plutôt un bénéfice par action de 90 ¢US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research. Ses revenus nets des dépenses d’intérêt se sont établis à 8,55 milliards. Les analystes s’attendaient plutôt à un chiffre d’affaires de 9,44 milliards.