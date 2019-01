Ford du Canada a un nouveau patron

Oakville — Ford du Canada a nommé Dean Stoneley au poste de président et chef de la direction. Il remplacera Mark Buzzell, qui deviendra directeur de la division nord-américaine des parcs, de la location et de la remise en marché de Ford. M. Stoneley avait commencé sa carrière chez Ford du Canada en 1992. Il a occupé divers postes de direction, notamment dans les secteurs des ventes, du marketing et du service technique au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, au Japon et en Chine. Ford emploie environ 8000 personnes au Canada, tandis que 18 000 autres travaillent dans plus de 400 concessionnaires Ford et Ford-Lincoln à travers le pays.