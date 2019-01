L’ex-ministre libéral Martin Coiteux devient l’économiste en chef de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).



L’institution en a fait l’annonce jeudi par voie de communiqué, annonçant du même coup la nomination de Charles Émond au poste de premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale. Ce dernier travaillait depuis plus de 18 ans pour la Banque Scotia. Il succède ainsi à Christian Dubé, qui est aujourd’hui président du Conseil du trésor au sein du gouvernement caquiste de François Legault.



Martin Coiteux avait annoncé en avril dernier qu’il quittait la vie politique à la fin de son mandat, en octobre. Dans les dernières années, le politicien s’est retrouvé à la tête de différents ministères importants.



Figurant parmi les candidats vedettes du Parti libéral du Québec en 2014, il a hérité du poste de président du Conseil du trésor dès l’élection du gouvernement de Philippe Couillard. Il a notamment eu le rôle ingrat de sabrer et d’équilibre les finances publiques, plaidant la « rigueur budgétaire », tandis qu’on l’accusait de faire de l’austérité.



À partir de 2016, il a cumulé une double fonction, aux Affaires municipales et à la Sécurité publique.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la CDPQ, Martin Coiteux aura « la responsabilité de procurer à la Caisse tout le leadership en matière d’intelligence économique et d’affaires nécessaire au succès de sa stratégie d’investissement » afin d’« identifier les zones de risques et d’opportunités dans les différents marchés sur la scène internationale », selon le communiqué.



Lorsque M. Coiteux a annoncé l’an dernier qu’il ne comptait pas briguer de nouveau mandat comme député de Nelligan — une circonscription dans l’ouest de l’île de Montréal — il assurait n’avoir aucun plan de carrière précis pour la suite.



« J’ai le temps d’essayer autre chose, mais je n’ai pas l’éternité devant moi. Dans quatre ans, je vais avoir 60 ans », avait-il confié.