L’incertitude politique inquiète les sociétés américaines

Les entreprises de plusieurs régions des États-Unis se disent moins optimistes en raison de plusieurs dossiers dont l’issue est incertaine, du plongeon des prix sur les marchés boursiers au conflit commercial avec la Chine, a révélé mercredi la Réserve fédérale des États-Unis.

Dans son plus récent rapport sur les conditions économiques du pays, la banque centrale a indiqué que les économies de huit des douze régions américaines connaissaient une croissance modérée alors que débutait la nouvelle année. Même si les perspectives restaient généralement positives, le rapport de la Fed a souligné que les dirigeants d’entreprise se montraient de plus en plus inquiets face à « la volatilité accrue du marché financier, la hausse des taux d’intérêt à court terme, la baisse des prix de l’énergie et l’incertitude commerciale et politique accrue ».

Marchés tendus

Le rapport, connu sous le nom de livre beige, a précisé que quelques districts avaient observé un ralentissement de leur activité économique.

La Fed constate aussi que les marchés de l’emploi se sont tendus à travers les États-Unis et que les entreprises ont peiné à embaucher à tous les niveaux de qualification, tandis que les salaires ont généralement augmenté de façon modérée. Une majorité des régions a enregistré des hausses de prix de modestes à modérées, certaines d’entre elles ayant signalé que la hausse des droits de douanes américains avait renchéri leurs coûts, peut-on lire dans un texte de l’agence Reuters.

La Fed a relevé ses taux à quatre reprises en 2018, après trois relèvements l’année précédente, pour les porter à 2,5 %. Mais les risques qui se multiplient pour l’économie américaine ont manifestement provoqué un consensus au sein de la Réserve fédérale pour ralentir le rythme de ses hausses de taux, y compris parmi les tenants d’une ligne dure.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a donné le signal d’une attitude plus pragmatique le 4 janvier, des propos réitérés six jours plus tard et repris depuis par ses collègues gouverneurs et présidents d’antennes régionales, ajoute Reuters.

Avec Le Devoir