Ford entretient le flou en 2019

Detroit — Ford, en pleine restructuration, a refroidi mercredi les marchés en disant s’attendre à une perte nette trimestrielle de 112 millions de dollars due à des déconvenues en Chine et en Europe, au lendemain de l’annonce d’une alliance « mondiale » avec Volkswagen. Le pessimisme de la marque à l’ovale bleu tranche avec l’optimisme affiché par son grand rival General Motors, qui a indiqué la semaine dernière qu’il visait de gros bénéfices pour 2018 et 2019. Pour l’année en cours, le producteur de la Fusion et de la Taurus se contente de dire qu’il espère améliorer sa performance financière malgré une stagnation des ventes de voitures attendues aux États-Unis et un déclin en Chine, les deux premiers marchés mondiaux. Il ne donne pas de chiffre, énumérant en revanche une kyrielle de facteurs pouvant contrarier ses ambitions : le Brexit, les tarifs douaniers, les fluctuations des devises, les négociations sur les revalorisations salariales en cours avec le principal syndicat américain de l’automobile, UAW, et la santé des économies européenne et chinoise. Si le deuxième constructeur américain sera dans le rouge pour les trois derniers mois, sur l’ensemble de l’année 2018 il sera bénéficiaire, mais son profit net sera divisé par plus de deux comparativement à 2017, à 3,7 milliards de dollars. Il a également annoncé la semaine dernière une cure d’austérité comprenant des suppressions d’emplois non encore chiffrées en Europe, où il perd de l’argent depuis près d’une décennie.