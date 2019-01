Alliance contre les déchets plastiques

Paris — Une trentaine de multinationales de la pétrochimie, du recyclage et des biens de grande consommation ont annoncé mercredi la création d’une alliance prête à mobiliser plus d’un milliard d’euros pour trouver des solutions d’élimination des déchets plastiques. Baptisée « Alliance to End Plastic Waste », elle rassemble des géants mondiaux (BASF, Total, ExxonMobil, Dow, Mitsui Chemicals, LyondellBasell, Procter Gamble, Suez, Veolia, etc.) qui fabriquent, utilisent, vendent et recyclent des plastiques, source de pollution majeure de l’environnement, en particulier des océans. Avec les fonds mobilisés, une somme de 1 milliard de dollars promise dans un premier temps et jusqu’à 1,5 milliard d’ici cinq ans, l’Alliance veut notamment participer au financement d’initiatives déjà existantes, selon des communiqués de plusieurs groupes impliqués dans l’Alliance. Elle cite notamment le projet STOP en Indonésie, qui travaille avec les villes pour réduire le rejet de plastiques dans l’environnement, ou encore l’ONG Renew Oceans, qui tente de récupérer les déchets plastiques dans les dix grandes rivières les plus polluées par ces déchets, dont huit sont en Asie. Plus largement, elle cherchera à nouer des partenariats avec les grandes villes, en particulier celles dépourvues d’infrastructures, pour améliorer leur gestion des déchets. Quelque 80 % des plastiques finissent dans les océans, soit entre 8 et 12 millions de tonnes chaque année selon l’ONU, qui estime que si la tendance se poursuit il y aura plus de plastique que de poissons dans l’océan d’ici 2050.