La Caisse augmente sa participation dans Metro logistique

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé une « transaction de capital de croissance » dans Metro Groupe de chaîne d’approvisionnement (Metro logistique). Les conditions du financement n’ont pas été divulguées. Cette transaction permettra à Metro logistique de poursuivre sa stratégie de croissance qui mise notamment sur des acquisitions, le développement de nouveaux marchés et son expansion internationale. La croissance des ventes provenant du commerce électronique a été de 80 % au cours des cinq dernières années, a souligné la Caisse. Metro logistique, dont le siège social est établi à Montréal, transige plus de 20 milliards de dollars de biens annuellement à travers ses centres situés en Amérique du Nord et en Europe. La Caisse avait fait un premier investissement dans Metro logistique en avril dernier.