POT en loterie

Toronto — La forte demande pour le symbole boursier « POT » a convaincu plusieurs marchés boursiers canadiens de procéder à une grande loterie afin de sélectionner l’entreprise qui pourra utiliser le symbole accrocheur. Le symbole est disponible depuis que le producteur d’engrais Potash Corporation a officiellement fusionné avec Agrium, au début de 2018, pour devenir Nutrien, qui est désormais négocié sous le symbole « NTR ». Le Groupe TMX — qui exploite la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSXV — et la Bourse des valeurs canadiennes affirment que le symbole « POT » sera disponible pour réservation et utilisation à compter du 1er février 2019.