Le quart des Canadiens ne paient que les intérêts sur leur marge hypothécaire

Plus du quart des gens qui ont emprunté sur une marge de crédit hypothécaire ne paient généralement que les intérêts sur cette dette, selon un sondage de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).

Voilà l’un des grands constats d’une enquête réalisée auprès de 4800 Canadiens afin de faire le point sur ces marges. Dans l’endettement non hypothécaire des ménages, elles occupent deux fois plus de place que les cartes de crédit et les prêts automobiles.

La hausse des taux d’intérêt depuis 2017 a accentué l’attention portée à l’endettement des ménages, au point d’en faire un sujet de préoccupation au sein de certaines institutions comme la Banque du Canada.

Le quart des gens qui doivent de l’argent à leur marge auraient de la difficulté à faire face à une augmentation des paiements totalisant 100 $ par mois, révèle le sondage.

« Les marges de crédit hypothécaires peuvent être risquées pour certains consommateurs », indique le rapport, qui fait suite à un rapport publié en 2017. « Pour atténuer ces risques, les institutions financières devraient tenir compte de la situation et des besoins financiers de leurs clients, leur communiquer tous les risques associés et s’assurer qu’ils comprennent les caractéristiques du produit et ont des plans de remboursement réalistes. » Les clients devraient eux aussi s’assurer de bien comprendre les conditions des marges de crédit, ajoute l’ACFC, une agence dont le mandat est encadré par une loi fédérale.

Selon le sondage, le tiers des propriétaires possèdent actuellement une marge de crédit hypothécaire. De ce nombre, 43 % des gens ont emprunté le montant prévu, alors que 13 % ont prélevé une somme inférieure et que 19 % ont emprunté plus que ce qui était prévu.

Un peu moins de la moitié des marges (49 %) ont servi à financer des rénovations, suivies d’une « consolidation de dettes » (22 %) et d’un achat de véhicule (19 %). Or on retrouve aussi dans l’énumération des usages le soutien des dépenses courantes (19 %) et les vacances et voyages (13 %). Le montant médian ayant servi aux rénovations, par exemple, est d’environ 10 000 $, comparativement à 15 000 $ pour l’achat d’une voiture et 1500 $ pour les dépenses courantes.