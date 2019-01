JPMorgan rate la cible

New York — JPMorgan Chase a complètement raté la cible au quatrième trimestre. La grande banque américaine a affiché mardi un bénéfice de 7,07 milliards $US ou 1,98 $ US par action, comparativement à 4,23 milliards ou 1,07 $US par action l’an dernier. Ce bond de 67 % déçoit quand même les analystes interrogés par FactSet, qui anticipaient un profit de 2,20 $US par action. L’institution a tout de même annoncé de gros bénéfices pour 2018, alimentés par la hausse des taux d’intérêts aux États-Unis qui a permis à la première banque américaine par actifs de limiter l’effet négatif de la forte volatilité des marchés au quatrième trimestre. Sur l’ensemble 2018, la firme a enregistré un bénéfice record de 32,5 milliards, pour un bénéfice par action ajusté de 9 $US.



Avec l'Agence France-Presse