Ventes immobilières: pire année depuis 2012

Ottawa — Le nombre de ventes d’habitations canadiennes a diminué en décembre pour un quatrième mois consécutif, ce qui a mis fin à la plus faible année de ventes résidentielles au pays depuis 2012, a indiqué mardi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). Par rapport au mois de novembre, les ventes de maisons ont diminué de 2,5 % en décembre, pour s’établir à 36 759 sur une base désaisonnalisée. Les ventes ont diminué dans environ 60 % de tous les marchés locaux en décembre, principalement dans les régions du Grand Vancouver, de l’île de Vancouver, d’Ottawa, de London et de St. Thomas, ainsi que dans Halifax-Dartmouth. Par rapport à décembre 2017, les ventes de maisons au cours du dernier mois de 2018 ont diminué de 19 %. L’ACI a attribué cette baisse à une ruée d’acheteurs à la fin de 2017, alors que des règles plus strictes en matière de prêts hypothécaires s’apprêtaient à entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Le prix moyen national des maisons vendues en décembre a diminué de 4,9 % d’une année à l’autre, pour s’établir à 472 000 $, a précisé l’ACI. À l’exception de la région métropolitaine de Vancouver et de la région métropolitaine de Toronto, deux des marchés les plus actifs et les plus coûteux du Canada, le prix de vente moyen s’est élevé à un peu moins de 375 000 $.