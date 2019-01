GM réaffirme son plan pour Oshawa

Photo: Eduardo Lima La Presse canadienne

Toronto — General Motors a réaffirmé son intention de fermer l’usine d’assemblage d’Oshawa lors de rencontres avec les gouvernements ontarien et fédéral, a indiqué mardi le constructeur automobile. La chef de la direction de la société, Mary Barra, a rencontré lundi le ministre fédéral du Développement économique, Navdeep Bains, en marge du Salon de l’automobile de Detroit, et des dirigeants du constructeur ont rencontré mardi le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. GM a indiqué aux deux gouvernements qu’il avait l’intention de rester un important constructeur au Canada avec ses usines d’Ingersoll et de St. Catharines, ainsi que son centre de recherche automobile. M. Bains a ajouté que le gouvernement fédéral était prêt à jouer un rôle actif dans la recherche d’une solution pour les travailleurs d’Oshawa.