L’Allemagne échappe à la récession

Berlin — L’Allemagne a dégagé l’an dernier un nouvel excédent budgétaire record et a échappé à une « récession technique », bien que sa croissance économique ait décéléré à 1,5 % contre 2,2 % l’année précédente, a annoncé mardi l’Office fédéral des statistiques. Destatis a déjoué les prédictions récentes de nombreux observateurs, qui pariaient à la fois sur de moindres recettes publiques et sur un repli du PIB au quatrième trimestre, déjà en baisse de 0,2 % au trimestre précédent. Au contraire, la première économie européenne a aligné un nouvel excédent record de ses comptes publics représentant 59,2 milliards d’euros, soit 1,7 % de son PIB. Par ailleurs, son économie, en croissance pour la neuvième année d’affilée, a « probablement » connu « un léger rebond » entre octobre et décembre, a indiqué l’agence fédérale de statistiques sans avancer d’évaluation chiffrée.