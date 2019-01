Ventes immobilières records au Québec

Le Québec a enregistré 86 557 ventes immobilières résidentielles en 2018. Selon le bilan publié par la Fédération des chambres immobilières du Québec, établi d’après les statistiques de la base de données Centris des courtiers immobiliers, la hausse atteint 5 % par rapport à 2017. « Il s’agissait d’une quatrième hausse d’affilée et d’un nouveau record de ventes », peut-on lire dans le communiqué. Par segments, la copropriété s’est distinguée par une hausse de 13 % des ventes, tandis que l’unifamiliale et les plex ont présenté des gains plus modestes de 3 % chacun. « Parmi les régions métropolitaines, celles de Saguenay et de Gatineau se sont démarquées avec des augmentations des ventes de 11 % et de 7 % respectivement. Des hausses notables ont été enregistrées à Sherbrooke (+6 %), à Montréal (+5 %) et à Québec (+4 %), tandis que l’activité a fléchi du côté de la région métropolitaine de Trois-Rivières (-1 %). » Quant au prix médian, la progression a été soutenue pour une deuxième année de suite. Tant le prix médian des unifamiliales que celui des copropriétés ont augmenté de 3 %, pour atteindre respectivement 250 000 $ et 237 000 $. Le nombre de propriétés à vendre a toutefois baissé. De janvier à décembre 2018, on comptait en moyenne 64 289 inscriptions en vigueur sur le système Centris, soit une baisse de 9 % par rapport à 2017. « Il s’agit du plus faible niveau enregistré depuis 2011. »