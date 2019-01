Aurora achète Whistler Medical Marijuana

Eedmonton — Aurora Cannabis a annoncé lundi avoir signé un accord portant sur l’acquisition de Whistler Medical Marijuana dans le cadre d’une opération tout en actions dont la valeur pourrait atteindre un maximum de 175 millions. Aurora a expliqué que l’acquisition de cette société privée devrait lui fournir une gamme de produits de qualité supérieure et certifiés biologiques. Whistler exploite deux installations de production intérieure autorisées, dont l’une à Whistler, en Colombie-Britannique, et l’autre à quelques minutes du centre touristique. Une fois que le deuxième emplacement aura atteint sa pleine capacité de production, les installations devraient avoir une capacité combinée de plus de 5000 kilogrammes par an.