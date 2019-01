Société du cannabis: les négociations débutent

Les discussions en vue de conclure une première convention collective commenceront mercredi entre la Société québécoise du cannabis et le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation du commerce, qui a été accrédité pour représenter les employés d’au moins deux succursales. La SQDC compte 12 succursales dans l’ensemble du Québec. Trois organisations syndicales se battent pour représenter les travailleurs, soit les TUAC, affiliés à la FTQ, le Syndicat canadien de la fonction publique, également affilié à la FTQ, et le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools, rattaché à la CSN. Le Tribunal administratif du travail a été saisi de 15 requêtes en accréditation syndicale et il a commencé à démêler le tout. À ce jour, seul le syndicat des TUAC a été accrédité.