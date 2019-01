Newmont et Goldcorp se regroupent

Vancouver — Les minières aurifères Newmont et Goldcorp ont annoncé lundi un regroupement de leurs activités dans le cadre d’une transaction dont la valeur est évaluée à environ 10 milliards $US. Newmont est installée à Denver et Goldcorp à Vancouver. Les compagnies ont expliqué que Newmont échangera 0,328 action et 2 ¢ US pour chaque action en circulation de Goldcorp. Les conseils d’administration des deux compagnies ont approuvé la transaction à l’unanimité, mais il faut encore obtenir des autorisations réglementaires de plusieurs pays. La nouvelle compagnie porterait le nom de Newmont Goldcorp. Les actionnaires actuels de Newmont en seraient propriétaires à 65 % et ceux de Goldcorp à 35 %. Le p.-d. g. de Newmont, Gary Goldberg, a dit que la compagnie s’attend à économiser environ 100 millions $ US par année. Elle aura des activités en Amérique, en Australie et au Ghana. Newmont Goldcorp se départira également, au cours des deux prochaines années, d’actifs valant 1 milliard ou 1,5 milliard afin d’optimiser sa production d’or à six ou sept millions d’onces par année.