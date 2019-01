Air Canada et Jazz: entente prolongée

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Air Canada et Chorus Aviation ont prolongé de 10 ans un contrat d’achat de capacité, ce qui permettra à Jazz Aviation, filiale de Chorus, de continuer ses liaisons régionales jusqu’en 2035. Chorus a précisé que l’accord augmenterait ses revenus de 940 millions pour un total contractuel de 2,5 milliards de dollars en location d’avions et redevances fixes au cours des 17 prochaines années. L’accord modifie également un accord de 2015 en réduisant les frais fixes et les revenus incitatifs versés à Chorus d’environ 50 millions par an. En vertu du nouveau contrat, Air Canada investira 97,3 millions dans Chorus lui donnant environ 9,99 % des actions regroupées. Chorus souhaite affecter une partie du produit à l’achat de nouveaux gros appareils, notamment neuf CRJ 900 à 76 sièges en 2020.