Cogeco réduit son effectif

Cogeco Communications a éliminé environ 125 postes « de soutien », soit 5 % de l’effectif de l’entreprise, dans la foulée de l’implantation de son nouveau système de gestion des clients, un processus qui lui a néanmoins coûté au moins 11 millions en raison des écueils rencontrés lors des derniers mois. Au coeur du virage de la filiale de Cogeco, cette nouvelle plateforme a intégré 22 anciens systèmes auparavant dédiés à servir les abonnés de la compagnie. Cogeco a également constaté une érosion plus importante que prévu de son nombre de clients, mais ses dirigeants n’ont pas voulu partager les données internes qu’ils détenaient à ce sujet. Pendant les six derniers mois, l’entreprise a temporairement retenu les services de près de 600 personnes alors qu’elle continuait d’avoir des maux de tête en matière de service à la clientèle avec sa nouvelle plateforme. Par ailleurs, alors que le secteur des solutions informatiques — comme l’hébergement de données — de Cogeco Communications continue d’éprouver des difficultés, le président et chef de la direction de Cogeco, Philippe Jetté, n’a pas fermé la porte à une autre diminution de la taille de cette division. L’entreprise exploite actuellement 16 centres d’hébergement de données au Canada, aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni.