Le patron et le cofondateur d’Aphria quittent leurs fonctions

Leamington — Le producteur de cannabis Aphria a annoncé vendredi que son chef de la direction, Vic Neufeld, et son cofondateur, Cole Cacciavillani, quitteront leur poste au sein de l’équipe de direction mais continueront d’être membres de son conseil d’administration. M. Neufeld a indiqué que lui et M. Cacciavillani entameront immédiatement le processus de transition, et qu’au moment approprié ils délaisseront tous deux leur poste de direction chez Aphria. Aphria a été ciblée, l’automne dernier, par le rapport d’une firme spécialisée dans la vente à découvert qui soulevait certains doutes sur ses acquisitions en Colombie, en Argentine et en Jamaïque. Aphria a rejeté les accusations de malveillance, tout en formant un comité spécial d’administrateurs indépendants pour étudier les détails du rapport. Aphria a aussi reçu, à la fin de l’an dernier, une offre d’achat hostile de la part de Xanthic Biopharma, une entreprise américaine de l’Ohio dont les activités sont exploitées sous l’enseigne Green Growth Brands. Aphria a rejeté cette offre en faisant valoir qu’elle était trop faible.