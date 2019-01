Paul Godfrey quitte Postmedia

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Toronto — Postmedia Network Canada a annoncé jeudi que Paul Godfrey quittait son poste de chef de la direction et qu’il serait remplacé par le président et chef de l’exploitation du groupe médiatique, Andrew MacLeod. M. Godfrey, qui était chef de la direction de Postmedia depuis la fondation de l’entreprise en 2010, conservera son poste de président exécutif. L’éditeur du National Post et d’autres journaux canadiens a également fait état d’une perte nette de 1,4 million pour le trimestre clos le 30 novembre. Les revenus ont reculé à 171,3 millions, comparativement à ceux de 189 millions de la même période un an plus tôt — trimestre pour lequel Postmedia avait engrangé un bénéfice de 5,8 millions grâce aux gains réalisés par l’entremise de la vente d’actif.