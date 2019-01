«Dieselgate»: Fiat Chrysler mis à l’amende

New York — Après de longs mois de discussions houleuses, Fiat Chrysler est parvenu à un accord à l’amiable jeudi avec les autorités américaines, qui l’accusaient d’avoir équipé plus de 100 000 véhicules d’un logiciel destiné à truquer leurs émissions polluantes. Le constructeur automobile italo-américain a accepté de verser jusqu’à 515 millions $US à différents régulateurs pour solder leurs poursuites. Il s’est également engagé à rappeler les voitures affectées pour les remettre aux normes. Parallèlement, Fiat Chrysler et l’équipementier automobile allemand Bosch ont aussi trouvé un accord pour solder une plainte en nom collectif de clients : ils vont leur verser des indemnités d’un montant pouvant aller jusqu’à 300 millions, selon le département de la Justice.