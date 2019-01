Contrat ferroviaire pour Bombardier au New Jersey

Bombardier a annoncé mercredi avoir signé un contrat de 669 millions $US portant sur la fourniture de 113 voitures de train de banlieue au New Jersey. La société a précisé que le contrat ne générerait pas de travail supplémentaire au Canada, puisque les règles du « Buy American » font en sorte que le contrat sera exécuté par l’usine de Bombardier à Plattsburgh. L’accord avec New Jersey Transit comprend des options sur un maximum de 886 wagons supplémentaires. Il s’agit du troisième accord entre Bombardier et l’agence de transport. Les autres contrats ont été attribués en 2002 et 2010.