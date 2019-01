L’édifice Chrysler est en vente

Photo: Mark Lennihan Associated Press

New York — L’édifice Chrysler, l’un des bâtiments les plus emblématiques de New York, a été mis en vente par ses propriétaires, la société d’investissement émiratie Mubadala et le groupe immobilier Tishman Speyer. Les propriétaires n’ont pas fixé de prix de vente. Considéré comme un chef-d’oeuvre de l’Art déco, l’édifice Chrysler avait été acquis en 2008 par Mubadala, qui avait déboursé 800 millions $US pour 90 % du capital. Tishman Speyer, qui avait acheté la totalité de l’immeuble pour une somme estimée entre 210 et 250 millions en 1997, en avait alors conservé 10 %. Cette mise en vente survient dans une conjoncture difficile pour l’immobilier de bureaux à New York en général et à Manhattan en particulier.