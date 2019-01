Le pétrole s’envole

Londres — Les prix du pétrole accroissaient leurs gains mercredi en fin de séance européenne alors que l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a confirmé compter baisser ses exportations de brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 61,18 $US sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 2,56 $US (+4,34), par rapport à la clôture de mardi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour le contrat de février grimpait de 2,52 $US (+5,1 %) à 52,29 $US peu après l’ouverture. En s’envolant de plus de 20 % sur les deux dernières semaines avec huit séances consécutives de hausse, les deux cotations ont renoué avec leurs niveaux de la mi-décembre, avant que les prix ne s’affaissent en fin d’année. Les producteurs de l’OPEP ont limité leurs extractions, comme ils l’avaient promis début décembre, tandis que les investisseurs sont plus optimistes quant à la demande en raison des négociations commerciales sino-américaines. Dernier signal en date, le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled al-Faleh, a annoncé mercredi que le Royaume réduirait ses exportations de 800 000 barils par jour (b/j) à 7,2 millions de barils par jour (mbj) en janvier, contre 8 mbj en novembre. Une réduction supplémentaire de 100 000 b/j est prévue en février.