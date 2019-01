Le taux directeur de la Banque du Canada reste à 1,75 %

La Banque du Canada a maintenu mercredi le taux cible du financement à un jour à 1,75 %.

Le taux officiel d’escompte demeure donc à 2 %, et le taux de rémunération des dépôts à 1,5 %.

La banque centrale a expliqué par voie de communiqué que « l’expansion économique mondiale continue de se modérer, et on prévoit que la croissance passera de 3,7 % en 2018 à 3,4 % en 2019 ».

En particulier, ajoute-t-elle, la croissance aux États-Unis demeure solide, mais devrait ralentir pour s’établir à un rythme plus soutenable au cours de 2019. Il y a toutefois des signes grandissants que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pèse sur la demande mondiale et les prix des produits de base.

La banque centrale prévient que « la chute des prix mondiaux du pétrole a un effet important sur les perspectives canadiennes ».

Toutefois, poursuit-elle, « ces évolutions surviennent dans le contexte d’une économie canadienne qui affiche de bons résultats dans l’ensemble. La croissance s’est située près de son potentiel, la croissance de l’emploi a été forte et le chômage est à son plus bas niveau en 40 ans ».

La banque prévoit une croissance du PIB réel de 1,7 % en 2019, soit 0,4 point de pourcentage de moins que dans ses perspectives d’octobre. Cette révision reflète un ralentissement temporaire au quatrième trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2019.

Les mesures de l’inflation fondamentale restent concentrées près de 2 %.

Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, la banque centrale estime encore que le taux d’intérêt directeur devra augmenter avec le temps jusqu’à l’intérieur d’une fourchette neutre pour assurer l’atteinte de la cible d’inflation.