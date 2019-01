Livraisons records pour Boeing et Airbus

Photo: Ted S. Warren Associated Press

New York — Boeing et Airbus ont annoncé tous les deux mardi avoir livré un nombre d’avions civils record en 2018, malgré des problèmes de production chez des fournisseurs ayant perturbé leur calendrier respectif. En attendant des chiffres définitifs d’Airbus, qui seront disponibles après audit, Boeing conserve le titre de premier avionneur dans le domaine de la livraison. Il a annoncé avoir livré 806 avions civils sur l’ensemble de l’année, contre 800 annoncés provisoirement par son concurrent. Les deux entreprises s’affrontent également sur les commandes. Boeing a reçu 893 commandes nettes pour l’ensemble de l’année, dont près de 76 % portent sur le 737. Airbus n’a pas publié son chiffre mais, fin novembre, il présentait 380 commandes nettes et a conclu depuis des centaines d’autres commandes.