Les actionnaires d’Aimia favorables à la vente d’Aéroplan

Les actionnaires d’Aimia ont voté mardi pour la vente de son programme de fidélisation Aéroplan à un consortium dirigé par Air Canada. En vertu de l’accord de 450 millions, Air Canada rachètera Aéroplan contre de l’argent et assumera un passif de 1,9 milliard de dollars envers les détenteurs de points, partiellement garanti par deux banques. La TD et la CIBC paieront à Air Canada environ 1,2 milliard au total, en plus du paiement d’un montant non divulgué de Visa Canada. Les membres d’Aéroplan verront leurs points transférés dans un nouveau programme de fidélité avec la compagnie aérienne lorsque son partenariat avec Aimia expirera en 2020.