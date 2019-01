Production record pour Suncor

Calgary — Le géant canadien des hydrocarbures Suncor a annoncé lundi que la production totale du secteur Amont avait atteint 831 000 barils d’équivalent pétrole par jour (bep/j) au quatrième trimestre de 2018, ce qui constitue un record de production trimestriel et représente une augmentation de 12 % par rapport au troisième trimestre de 2018. Le secteur Sables pétrolifères a produit environ 433 000 barils par jour au cours du trimestre. La production totale du secteur Exploration et production s’est établie à 90 000 bep/j au cours du quatrième trimestre. Le secteur Raffinage et commercialisation a affiché un taux d’utilisation moyen des raffineries de 101 % pour une production trimestrielle record de 468 000 b/j de pétrole brut. La demande en produits raffinés est demeurée forte pendant le trimestre.