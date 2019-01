Remaniement à la direction de Québecor

Québecor a procédé à un jeu de chaises musicales au sein de sa direction en confiant notamment les rênes de Vidéotron à Jean-François Pruneau, chef de la direction financière du conglomérat depuis plus de huit ans. Celui-ci prend la relève de Manon Brouillette, qui avait annoncé, en octobre, qu’elle laisserait son poste de présidente et chef de la direction de la principale filiale de l’entreprise québécoise le 31 décembre. M. Pruneau est arrivé au sein de la compagnie en 2001, où il a gravi les échelons dans le secteur des finances. Parmi les autres changements annoncés lundi par Québecor, Marc Tremblay ajoute le titre de chef de l’exploitation à ses fonctions de vice-président principal, chef des affaires juridiques et des affaires publiques. Son nouveau mandat consistera à « seconder » le président et chef de la direction du conglomérat Pierre Karl Péladeau dans la gestion des activités de la société. Par ailleurs, le nouveau chef de la direction financière de Québecor sera Hugues Simard. Celui-ci avait oeuvré pendant près de 20 ans au sein de l’entreprise avant d’occuper un poste de direction chez Indigo Books Music à Toronto de 2017 et 2018.