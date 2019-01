Eli Lilly achète Loxo Oncology

Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly dépensera environ 8 milliards de dollars américains pour mettre la main sur Loxo Oncology, dont les traitements contre le cancer ciblent certaines anomalies génétiques. Loxo pourrait lancer l’an prochain un produit qui vise une anomalie retrouvée dans plusieurs tumeurs, dont certains cancers du poumon et de la glande thyroïde, selon Lilly. Lilly se concentre de plus en plus, depuis quelques années, sur la lutte contre le cancer.