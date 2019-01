Chute des ventes de voitures

Les ventes de véhicules automobiles légers ont chuté de 8 % en décembre par rapport à l’année dernière au Canada, enregistrant du coup un dixième mois consécutif de baisse, a indiqué jeudi DesRosiers Automotive Consultants. Selon la firme spécialisée, 114 289 véhicules ont été vendus en décembre, contre 124 247 lors du même mois l’année dernière. Cela représentait une baisse de 12,1 % des ventes de voitures automobiles et de 6,5 % des ventes de véhicules utilitaires légers. Les ventes totales de véhicules automobiles légers ont atteint 1985 millions en 2018, en baisse de 2,6 % par rapport au chiffre record de 2039 millions de véhicules vendus l’année précédente. Les ventes de véhicules utilitaires légers, qui comprennent les camionnettes et divers types de véhicules utilitaires sport, ont augmenté de 0,6 % en 2018, tandis que celles des voitures automobiles, des véhicules plus économes en carburant, ont diminué de 9,7 % d’une année à l’autre.